Война на Донбассе: с начала суток травмированы и ранены 8 бойцов ООС
С начала этих суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня
Как передает RegioNews об этом сообщили в штабе ООС.
Неподалеку Троицкого и Светлодарска враг обстрелял украинские позиции из гранатометов. В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреляли наши позиции.
Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.
Возле населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования РФ дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Водяного, что возле Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.
Вблизи Майского наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников-удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Напомним, в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничили движение поездов из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие.