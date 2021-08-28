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Война на Донбассе: с начала суток травмированы и ранены 8 бойцов ООС
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28 августа 2021, 18:12 90

Война на Донбассе: с начала суток травмированы и ранены 8 бойцов ООС

28 августа 2021, 18:12 90
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Фото: из открытых источников
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С начала этих суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня

Как передает RegioNews об этом сообщили в штабе ООС.

Неподалеку Троицкого и Светлодарска враг обстрелял украинские позиции из гранатометов. В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреляли наши позиции.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

Возле населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования РФ дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного, что возле Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи Майского наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников-удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Напомним, в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничили движение поездов из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие.

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