Війна на Донбасі: від початку доби травмовано та поранено 8 бійців ООС

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Від початку цієї доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Неподалік Троїцького та Світлодарська ворог обстріляв українські позиції з гранатометів та іншої зброї. У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстріляли наші позиції.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування РФ двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 - бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників - задовільний", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Нагадаємо, у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежили рух поїздів через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.