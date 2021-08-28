В Донецкой области из-за обстрелов боевиков ограничено движение поездов

Фото: avdeevka.city

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино", - говорится в сообщении.

Так, поезда № 136 Киев - Авдеевка и № 826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров из Покровска в Авдеевку и обратно будут доставлять автобусами.

Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

Как отмечается в сообщении, работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие. Пострадавших среди железнодорожников нет.

Напомним, обстрел начался утром 28 августа. Один украинский военный получил ранение.