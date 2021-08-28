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28 августа 2021, 16:41 48

Обострение на Донбассе: ранены трое военных ООС

28 августа 2021, 16:41 48
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В течение субботы, 28 августа, вооруженные формирования оккупантов на Донбассе увеличили свою активность и осуществляют обстрелы позиций украинских защитников. В результате таких обстрелов ранения получили трое военнослужащих

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

Отмечается, что военные получили осколочные ранения. После открытия ответного огня, боевики прекратили огневую активность.

После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за обстрела гражданской инфраструктуры Авдеевки, пришлось частично ограничить движение поездов на данном участке.

В частности, в результате обстрела минометами калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города.

Пострадавших среди местного населения нет.

Напомним, обстрел начался утром 28 августа. Один украинский военный получил ранение.

Позже в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничили движение поездов из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытие.

Донбасс ООС война обстрел военная техника Авдеевка ранение

 
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