Загострення на Донбасі: поранені троє військових ООС

Протягом суботи, 28 серпня, збройні формування окупантів на Донбасі збільшили свою активність та здійснюють обстріли позицій українських захисників. В результаті таких обстрілів поранення отримали троє військовослужбовців

Як передає RegioNews, про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Зазначається, що військові отримали осколкові поранення. Після відкриття вогню у відповідь, бойовики припинили вогневу активність.

Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, через обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки, довелось частково обмежити рух потягів на даній ділянці.

Зокрема, внаслідок обстрілу мінометами калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури міста.

Постраждалих серед місцевого населення немає.

Нагадаємо, обстріл розпочався зранку 28 серпня. Один український військовий отримав поранення.

Пізніше у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежили рух поїздів через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.