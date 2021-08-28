Оккупанты обстреляли Авдеевку: часть города осталась без света

Фото: UNIAN

В результате обстрела оккупантами Авдеевки утром 28 августа один украинский военный получил ранения

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на слова руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша.

В 06:15 начался обстрел со стороны оккупированного Спартака. Ориентировочно, стреляли 120-м калибром. Среди военных есть один раненый", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Барабаша, из-за обстрелов, которые велись со стороны оккупированного боевиками Спартака, в жилом районе Авдеевки отсутствует свет.

Напомним, 27 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.