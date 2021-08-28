10:22  28 августа
В Украине более 2 тысяч новых случаев COVID
17:45  27 августа
В Украине с сегодняшнего дня работают еще 20 камер фиксации нарушений ПДД
10:04  28 августа
Из-за обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
28 августа 2021, 10:41 632

Оккупанты обстреляли Авдеевку: часть города осталась без света

28 августа 2021, 10:41 632
Читайте також українською мовою
Фото: UNIAN
Читайте також
українською мовою

В результате обстрела оккупантами Авдеевки утром 28 августа один украинский военный получил ранения

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на слова руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша.

В 06:15 начался обстрел со стороны оккупированного Спартака. Ориентировочно, стреляли 120-м калибром. Среди военных есть один раненый", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Барабаша, из-за обстрелов, которые велись со стороны оккупированного боевиками Спартака, в жилом районе Авдеевки отсутствует свет.

Напомним, 27 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

оккупанты Авдеевка обстрел электричество боевики война

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua