Оккупанты обстреляли Авдеевку: часть города осталась без света
В результате обстрела оккупантами Авдеевки утром 28 августа один украинский военный получил ранения
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на слова руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша.
В 06:15 начался обстрел со стороны оккупированного Спартака. Ориентировочно, стреляли 120-м калибром. Среди военных есть один раненый", - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам Барабаша, из-за обстрелов, которые велись со стороны оккупированного боевиками Спартака, в жилом районе Авдеевки отсутствует свет.
Напомним, 27 августа в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.
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