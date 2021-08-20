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В зоне ООС вновь затишье: c начала суток ни одного нарушения режима прекращения огня
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20 августа 2021, 17:42 18

В зоне ООС вновь затишье: c начала суток ни одного нарушения режима прекращения огня

20 августа 2021, 17:42 18
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Фото из открытых источников
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С начала этих суток нарушений режима прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российских оккупантов не зафиксировано

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресцентр ООС

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - отмечается в сообщении

Напомним, что за прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков. Среди нарушений - 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА. Погииб один наш военнослужащий

За последнее время в зоне проведения ООС были кратковременные периоды отсутствия нарушений режима прекращения огня, однако после них обстрелы возобновлялись

Донбасс ООС оккупация обстрелы оккупанты

 
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