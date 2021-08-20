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Сутки в ООС: зафиксировано девять нарушений, погиб украинский военный
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20 августа 2021, 08:09 135

Сутки в ООС: зафиксировано девять нарушений, погиб украинский военный

20 августа 2021, 08:09 135
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков. Среди нарушений - 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Оккупанты вели огонь вблизи Крымского, Новоалександровки, Нью-Йорка, Невельского, Новозвановки, Красногоровки и Пивденного с применением стрелкового оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", а на Донетчине – вражеского беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков.

По состоянию на 7 часов утра, 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Один наш военнослужащий погиб.

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