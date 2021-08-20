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20 серпня 2021, 17:42 11

В зоні ООС знову затишшя: с початку доби жодного порушення режиму припинення вогню

20 серпня 2021, 17:42 11
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Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російських окупантів не зафіксовано

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків. Серед порушень - 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА. Загинув один український військовий.

За останній час в зоні проведення ООС були короткочасні періоди відсутності порушень режиму припинення вогню, однак після них обстріли поновлювалися

ООС обстріли Донбас окупанти окупація

 
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