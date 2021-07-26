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На Донбассе ранены двое военных: они в среднем состоянии тяжести
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26 июля 2021, 08:11 2

На Донбассе ранены двое военных: они в среднем состоянии тяжести

26 июля 2021, 08:11 2
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, из станковых гранатометов боевики вели обстрелы вблизи Крымского и Южного. Возле Новозвановки оккупанты вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Нью-Йорка боевики 4 раза открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Прицепиловки вооруженные формирования РФ трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет БПЛА "ОРЛАН-10".

В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения, другой – боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых – средней тяжести", - сообщают в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 26 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевики вели обстрел вблизи Песков, Авдеевки и Прицепиловки.

С начала этих суток потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, ранив нашего военного.

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