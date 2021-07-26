На Донбасі поранено двох військових: вони у середньому стані тяжкості

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, зі станкових гранатометів бойовики вели обстріли поблизу Кримського та Південного. Неподалік Новозванівки окупанти вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Нью-Йорка окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, а також станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Причепилівки збройні формування РФ тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Окрім того, на Луганщині зафіксували проліт БПЛА "ОРЛАН-10".

В результаті обстрілів один військовий дістав осколкові поранення, інший – бойове травмування. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан поранених – середньої тяжкості", - повідомляють у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 26 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели обстріл поблизу Пісків, Авдіївки та Причепилівки.

Від початку цієї доби втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що окупанти на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, поранивши нашого військового.