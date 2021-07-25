Оккупанты на Донбассе ранили нашего военного
Оккупанты на Донбассе 25 июля пять раз нарушили режим прекращения огня, ранив нашего военного
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Российские наемники вели огонь вблизи Новозвановки, Крымского, Нью-Йорка и Причепиловки. На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого-средней тяжести", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 июля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.
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