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Оккупанты на Донбассе ранили нашего военного
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25 июля 2021, 18:13 38

Оккупанты на Донбассе ранили нашего военного

25 июля 2021, 18:13 38
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Фото из открытых источников
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Оккупанты на Донбассе 25 июля пять раз нарушили режим прекращения огня, ранив нашего военного

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Российские наемники вели огонь вблизи Новозвановки, Крымского, Нью-Йорка и Причепиловки. На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого-средней тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Донбасс ООС война боевики оккупанты

 
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