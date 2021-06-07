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07 червня 2021, 14:46 137

На Донеччині з вікна випав трирічний малюк: дитина знаходиться у лікарні

07 червня 2021, 14:46 137
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Фото: з відкритих джерел
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У населеному пункту Курахове, що у Донецькій області трирічна дитина випала з вікна п’ятого поверху житлового будинку. У поліції відкрили кримінальне провадження з позначкою "нещасний випадок"

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Донеччини.

Трирічний хлопчик заліз на підвіконня, сперся на москітну сітку та випав з вікна п’ятого поверху. Дитина з тілесними ушкодженнями знаходиться в лікарні у Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що у родині хлопчика є ще троє інших дітей. У поліції відкрили кримінальне провадження з позначкою "нещасний випадок", всі обставини події встановлюються.

Правоохоронці закликають батьків неухильно дотримуватися правил безпеки в побуті та пильнувати за дітьми.

Нагадаємо, у Львові поліцейські затримали матір 2-річної дівчинки, яка загинула через падіння з вікна квартири, розташованої на восьмому поверсі.

Раніше повідомлялось, що з вікна багатоповерхового житлового будинку по вулиці Галицька, що в Івано-Франківську з четвертого поверху випала 13-річна дівчина.

діти небезпека медики поліція кримінальна справа

 
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