В Мариуполе нашли схрон боеприпасов на заброшенном заводе

Анатолий Бондаренко - фигура в региональной политике одиозная. За его противостоянием с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время общения с журналистами назвал Бондаренко «бандитом», ...

31 марта 2021

Кто рулит особыми поручениями "быстрорастущего" Чернышова

Все чаще главу Минрегиона Алексея Чернышова называют кандидатом на повышение в команде Зеленского. Его сватают то в вице-премьеры по региональной политике, то в премьер-министры, то даже на место глав...