В Мариуполе нашли схрон боеприпасов на заброшенном заводе
По данному делу уже открыли уголовное расследование
По данному делу уже открыли уголовное расследование
В пятницу, 2 апреля, на территории заброшенного завода "Азовмаш" в Мариуполе был обнаружен склад боеприпасов.
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу полиции.
"Во время проверки информации было обнаружено военные средства поражения. В результате при участии специалистов по взрывотехнической службы было изъято 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 000 патронов", - говорится в сообщении.
По данному делу уже открыли уголовное расследование, а обнаруженные боеприпасы отправили на экспертизу.
"Собственник заброшенного здания устанавливается, следственно-оперативные действия продолжаются", - добавили правоохранители.
Напомним, ранее в зоне ООС нашли запрещенные боеприпасы производства РФ.
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