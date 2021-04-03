У Маріуполі знайшли схрон боєприпасів на закинутому заводі
У цій справі вже відкрили кримінальне провадження
У цій справі вже відкрили кримінальне провадження
У п'ятницю, 2 квітня, на території покинутого заводу "Азовмаш" в Маріуполі було виявлено склад боєприпасів.
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на прес-службу поліції.
"Під час перевірки інформації було виявлено військові засоби ураження. В результаті за участю фахівців вибухотехнічної служби було вилучено 30 протитанкових гранатометів, 29 хв і 10 000 патронів", - йдеться в повідомленні.
У цій справі вже відкрили кримінальне розслідування, а виявлені боєприпаси відправили на експертизу.
"Власник покинутої будівлі встановлюється, слідчо-оперативні дії тривають", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, раніше в зоні ООС знайшли заборонені боєприпаси виробництва РФ.
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