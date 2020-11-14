Боевики обстреляли украинские позиции в районе Водяного - Штаб

Среди украинских военных потерь нет

Среди украинских военных потерь нет

Фото: flickr

14 ноября в зоне проведения ООС зафиксирован один случай обстрела украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - рассказали в штабе ООС.

Также сообщается, что течение суток саперы ГСЧС разминировали более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 94 найденных взрывоопасных предмета.

Объединенные силы контролируют ситуацию в районе проведения операции, соблюдая договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе.

Напомним, в зоне ООС новое обострение, боевики пять раз нарушили "тишину".