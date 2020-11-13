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Оккупанты на Донбассе четыре раза обстреляли силы ВСУ: наши бойцы дали им достойный ответ
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13 ноября 2020, 17:52 1

Оккупанты на Донбассе четыре раза обстреляли силы ВСУ: наши бойцы дали им достойный ответ

13 ноября 2020, 17:52 1
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Вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеским снайпером
Вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеским снайпером
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В течение текущих суток, 13 ноября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки ”Восток”, рядом с населенным пунктом Каменка, враг применил миномет калибра 82 миллиметра, а неподалеку Водяного – автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, в районе Марьинки зафиксировано открытие огня вражеским снайпером. Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы дали адекватный ответ. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников прекратились.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - подчеркнули на передовой.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, November 13, 2020

Напомним, ранее стали известны небоевые потери в зоне ООС за семь месяцев.

Также сообщалось, что боевики незаконно удерживают 251 человека на Донбассе.

ООС Украина обстрел боевики штаб
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