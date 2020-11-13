Оккупанты на Донбассе четыре раза обстреляли силы ВСУ: наши бойцы дали им достойный ответ

Вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеским снайпером

Вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеским снайпером

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В течение текущих суток, 13 ноября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки ”Восток”, рядом с населенным пунктом Каменка, враг применил миномет калибра 82 миллиметра, а неподалеку Водяного – автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, в районе Марьинки зафиксировано открытие огня вражеским снайпером. Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы дали адекватный ответ. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников прекратились.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - подчеркнули на передовой.

Напомним, ранее стали известны небоевые потери в зоне ООС за семь месяцев.

Также сообщалось, что боевики незаконно удерживают 251 человека на Донбассе.