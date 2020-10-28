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Роман Лазоренко журналист [email protected]
28 октября 2020, 14:45 73

Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными

28 октября 2020, 14:45 73
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Предварительные результаты местных выборов на Донбассе и, в частности, в самом большом на сегодня городе под украинским контролем - полумиллионном Мариуполе, политэксперты уже поспешили назвать реваншем пророссийских сил. Однако если присмотреться к новым электоральным раскладам в столице Приазовья, то они будут выглядеть намного сложнее, чем сегодня многим кажется из Киева или Львова
Предварительные результаты местных выборов на Донбассе и, в частности, в самом большом на сегодня городе под украинским контролем - полумиллионном Мариуполе, политэксперты уже поспешили назвать реваншем пророссийских сил. Однако если присмотреться к новым электоральным раскладам в столице Приазовья, то они будут выглядеть намного сложнее, чем сегодня многим кажется из Киева или Львова
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RegioNews разбирался, какие же политсилы на самом деле будут определять жизнь прифронтового города в ближайшие пять лет и действительно ли в горсовете Мариуполя обосновались только "друзья Путина".

"Ахметовские" и ОПЗЖ: две большие разницы Мариуполя

На выборах мариупольского городского головы предсказуемо уже в первом туре победил действующий мэр Вадим Бойченко, который набрал, по предварительным данным, 69% голосов. Его главный соперник - представитель от ОПЗЖ Владимир Клименко - безнадежно отстал и набрал всего 23%.

Главной интригой выборов в приморском городе стала борьба за большинство в горсовете. Основным конкурентом созданной перед выборами новой политсилы - Блока Вадима Бойченко - была также ОПЗЖ. По предварительным итогам, мэрский блок набирает 45,6%, а партия Медведчука - 30,7%. И это значит, что формальное большинство с учетом всех избирательных бонусов будет все же у действующего градоначальника. При этом блок Бойченко представляет собой довольно пеструю солянку, в которую входят очень разные и формально разношерстные силы - от "Оппоблока" до Радикальной партии Олега Ляшко.

В союз их объединила не только симпатия к действующему мэру, но и щедрая рука самого богатого украинца Рината Ахметова. Возможно, для кого-то в Киеве и покажется, что между большинством у "ахметовских" и ОПЗЖ не такая уж большая разница. Но это далеко не так. Безусловно, от блока Бойченко вряд ли кто услышит что-то в духе "армiя, мова, вiра", но в то же время нет и пророссийской риторики, типичной для ОПЗЖ.

За время первой каденции Бойченко прифронтовой город действительно сделал шаг вперед в своем развитии и изменился к лучшему. И не только благодаря выросшим доходам от децентрализации. Мариуполь получил многомиллионные инвестиции в результате успешного сотрудничества с европейскими финансовыми институтами. Команда Бойченко ориентирована, прежде всего, на Запад, а не на Москву. Напомним, что нормальная работа двух крупнейших меткомбинатов Мариуполя, которые находятся в собственности Ахметова - имени Ильича и "Азовстали" - возможна только при сохранении украинского статус-кво. То же самое касается еще одного важного работодателя в городе — Мариупольского порта.

Впрочем, когда возникают вопросы, связанные непосредственно с бизнес-интересами Ахметова, например, относительно повышения расходов на экологические проекты, здесь блок Бойченко вряд ли можно отличить от "старых добрых регионалов". Но и тут у громады города появился шансы изменить ситуацию к лучшему.

Игры патриотов и золотая акция "Силы людей"

В Мариуполе за годы войны сформировался хоть и небольшой, но все же весьма заметный проукраинский актив. В основном он был представлен популярной у патриотически настроенного электората партией "Сила людей", возглавляемой депутатом горсовета и экологическим активистом Максимом Бородиным, а также партией "Европейская солидарность".

Перед выборами обе силы приняли разумное решение не конкурировать между собой на выборах. В списках горсовета должна была быть представлена только "Сила людей", а на выборах в новосозданный Мариупольский район, соответственно, баллотировались только от "ЕС". Однако накануне голосования кандидаты от партии Петра Порошенко неожиданно появились и на выборах в горсовет.

Местный актив "ЕС" уверяет, что решение нарушить договоренности за них приняло киевское партийное руководство без согласования с ними. В итоге за голоса патриотического электората конкурировали сразу две партии. "Евросолидарность" получила около 2,7% голосов и едва ли не угробила шансы на прохождение в горсовет "Силы людей", пока же за это идет серьезная борьба. В штабе "СЛ" уверены, что партия преодолела проходной барьер, а Бородин уже заявил о готовности к пересчету голосов по любому из участков. "Мы - за честный результат. Но если окончательные результаты будут расходиться с теми протоколами, которые мы получили от своих наблюдателей, можете не сомневаться - мы выведем людей на улицы", - сказал он.

Если "СЛ" удастся защитить результат и набрать свои 5% - и это хорошая новость. Без ситуативных союзов с "Силой людей" блоку Бойченко будет сложно проводить результативные голосования. И здесь у "СЛ" появляются шансы навязать горсовету свою повестку дня и создать ключевые для Мариуполя прецеденты. Важно также и само наличие проукраинской фракции в важнейшем для страны прифронтовом городе Донбасса. А ведь, как показал опыт весны 2014 года, даже минимальное присутствие проукраинских сил может серьезно повлиять на шаткий баланс сил в восточных регионах Украины.

Фиаско "слуг" и триумф "безработных" Шария

На момент написания статьи президентская партия терпела в Мариуполе оглушительное фиаско. "Слуга народа" не смогла преодолеть даже пятипроцентный барьер, хоть экзитпол "Рейтинга" давал партии Владимира Зеленского проходные 5,7%. В случае преодоления этого барьера депутаты от "СН" де-факто бы укрепили преимущество фракции Бойченко. Хотя каким бы ни были окончательные результаты, принципиально изменить расклад политсил в горсовете они уже вряд ли смогут.

А вот "Партии Шария", по разным подсчетам, удалось набрать от 6 до 6,5%. В списке украинофобской политсилы оказалось рекордное количество "безработных" - 22 из 39 кандидатов. Возглавляет же список "шариевцев" ранее никому неизвестная преподавательница "мореходок" Кристина Ходарина.

Вместо послесловия

Чтобы понять специфику новых электоральной раскладов в Мариупольском горсовете, вернемся на несколько лет назад. В 2010 году тут доминировали "регионалы", у которых было 52,7% голосов, в 2015-м их наследник "Оппоблок" получил и того больше - 69,5%.

Поэтому, подводя предварительные итоги выборов в Мариуполе, можно определенно утверждать одно — какого-то катастрофического сдвига в сторону доминирования пророссийских сил в городе сейчас не произошло. Скорее, наоборот - в нынешнем составе горсовета точно не будет пророссийского большинства.

А для того, чтобы принципиально изменить карту электоральных симпатий, партиям так называемого патриотического спектра пора бы изменить свое "прохладное" отношение к выборам на востоке и реально включиться в борьбу за голоса жителей Донбасса.

Бойченко Вадим Мариуполь выборы ОПЗЖ Слуга народа Партия Шария Ахметов Ринат
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