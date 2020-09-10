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10 сентября 2020, 10:46 6

На Донетчине перекрыли канал легализации боевиков "ДНР"

10 сентября 2020, 10:46 6
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Чиновники госслужбы незаконно оформляли документы украинского образца
Чиновники госслужбы незаконно оформляли документы украинского образца
Фото: из открытых источников
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Силовики разоблачили и прекратили противоправные действия должностных лиц Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области по легализации боевиков террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ задокументировали незаконную деятельность трех сотрудников территориальных сервисных центров и одного из райотделов Главного управления ГМС Украины.

Должностные лица госслужбы оформляли документы украинского образца, в частности загранпаспорта, жителям временно оккупированных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры", - говорится в сообщении.

Среди "клиентов" были чиновники оккупационной администрации и боевики террористической "ДНР", которые никогда не пересекали линию разграничения.

По решению суда, бланки паспортов для выезда за границу будут признаны недействительными. Во время следственных действий также обнаружены копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек, медицинских справок на имя лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений.

Напомним, что на Днепропетровщине силовики поймали группировку по торговле наркотиками.

паспорт СБУ боевики коррупция Донецкая область
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