Угрозы масштабного наступления боевиков нет - Генштаб

Провокации призваны дискредитировать договоренности ТКГ

Провокации призваны дискредитировать договоренности ТКГ

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Российские оккупационные войска вряд ли могли использовать время перемирия для подготовки широкомасштабного наступления на Донбассе. При имеющихся средствах разведки незаметно сделать это невозможно.

Как передает RegioNews, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Корнийчук в эфире программы "Свобода слова".

"Чтобы вести какие-либо наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки это скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать", - сказал он.

Начальник Генштаба ВСУ отметил, что нарушение "тишины" со стороны вооруженных формирований России направлены на дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы.

Их провокационные мероприятия имеют целью дискредитировать договоренности ТКГ, выставить нас такими, что не способны управлять своими Вооруженными силами. Чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия. Но ВСУ сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления", - сказал Корнийчук.

По его словам, нарушения режима прекращения огня все еще единичные и нарушения не являются масштабными.

Напомним, 6 сентября в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, а еще один получил ранения.