Сутки в ООС: боевики осуществили единичные провокации

Ситуация остается стабильной

Ситуация остается стабильной

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы единичные нарушения режима прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Так, из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета враг совершил одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка Донецкой области.

Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет", - отмечают в штабе.

От начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

В штабе отмечают, что подразделения Объединенных сил находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.