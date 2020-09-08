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Сутки в ООС: боевики осуществили единичные провокации
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08 сентября 2020, 08:16 4

Сутки в ООС: боевики осуществили единичные провокации

08 сентября 2020, 08:16 4
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Ситуация остается стабильной
Ситуация остается стабильной
Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы единичные нарушения режима прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Так, из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета враг совершил одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка Донецкой области.

Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет", - отмечают в штабе.

От начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

В штабе отмечают, что подразделения Объединенных сил находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

ООС ОРДЛО боевики обстрелы военные
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