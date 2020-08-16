На Донбассе горела шахта

Погибших и пострадавших от огня нет

Погибших и пострадавших от огня нет

Во временно оккупированном городе Кировск в Донецкой области поздно ночью загорелся грузовой копер на шахте «Комсомолец Донбасса».

Об этом в Твиттере сообщает блогер под ником Hochu Dodomu, пишет RegioNews со ссылкой на Информационное сопротивление.

Около трех часов утра в воскресенье, 16 августа, произошло замыкание на верхушке главного ствола шахты, в результате чего загорелась его верхняя часть.

По свидетельству очевидцев, горит не сама шахта, а только ее ствол, верхняя часть. Обесточили все. Выключен главный рубильник шахты, люди все выведены, пострадавших нет", - пишут в соцсетях.

Кроме того, работникам шахты пообещали, что предприятие остановится или "надолго", или "очень надолго".

06.28

ШКД pic.twitter.com/y4LkAMH0c1 — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) August 16, 2020

В 3.00 загорелся грузовой копер pic.twitter.com/CzfTqSZttA — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) August 16, 2020

Напомним, вчера на Закарпатье загорелась районная больница, эвакуировали 200 человек.