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16 августа 2020, 11:37 4

На Донбассе горела шахта

16 августа 2020, 11:37 4
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Погибших и пострадавших от огня нет
Погибших и пострадавших от огня нет
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Во временно оккупированном городе Кировск в Донецкой области поздно ночью загорелся грузовой копер на шахте «Комсомолец Донбасса».

Об этом в Твиттере сообщает блогер под ником Hochu Dodomu, пишет RegioNews со ссылкой на Информационное сопротивление.

Около трех часов утра в воскресенье, 16 августа, произошло замыкание на верхушке главного ствола шахты, в результате чего загорелась его верхняя часть.

По свидетельству очевидцев, горит не сама шахта, а только ее ствол, верхняя часть. Обесточили все. Выключен главный рубильник шахты, люди все выведены, пострадавших нет", - пишут в соцсетях.

Кроме того, работникам шахты пообещали, что предприятие остановится или "надолго", или "очень надолго".

Напомним, вчера на Закарпатье загорелась районная больница, эвакуировали 200 человек.

шахтеры пожар шахта ДНР Донецкая область
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