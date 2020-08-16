На Донбасі горіла шахта

Загиблих та постраждалих від вогню немає

Загиблих та постраждалих від вогню немає

В тимчасово окупованому місті Кіровськ в Донецькій області пізно вночі загорівся вантажний копер на шахті «Комсомолець Донбасу».

Про це в Твіттері повідомляє блогер під ніком Hochu Dodomu, пише RegioNews з посиланням на Інформаційний спротив.

Близько третьої години ранку в неділю, 16 серпня, відбулося замикання на верхівці головного ствола шахти, в результаті чого загорілася його верхня частина.

За свідченням очевидців, горить не сама шахта, а тільки її стовбур, верхня частина. Знеструмили все. Вимкнено головний рубильник шахти, люди виведені, постраждалих немає", - пишуть у соцмережах.

Крім того, працівникам шахти пообіцяли, що підприємство зупиниться чи "надовго", або "дуже надовго".

06.28

ШКД pic.twitter.com/y4LkAMH0c1 — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) August 16, 2020

В 3.00 загорівся вантажний копер pic.twitter.com/CzfTqSZttA — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) August 16, 2020

Нагадаємо, вчора на Закарпатті зайнялася районна лікарня, евакуювали 200 осіб.