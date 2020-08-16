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16 серпня 2020, 11:37 4

На Донбасі горіла шахта

16 серпня 2020, 11:37 4
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Загиблих та постраждалих від вогню немає
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В тимчасово окупованому місті Кіровськ в Донецькій області пізно вночі загорівся вантажний копер на шахті «Комсомолець Донбасу».

Про це в Твіттері повідомляє блогер під ніком Hochu Dodomu, пише RegioNews з посиланням на Інформаційний спротив.

Близько третьої години ранку в неділю, 16 серпня, відбулося замикання на верхівці головного ствола шахти, в результаті чого загорілася його верхня частина.

За свідченням очевидців, горить не сама шахта, а тільки її стовбур, верхня частина. Знеструмили все. Вимкнено головний рубильник шахти, люди виведені, постраждалих немає", - пишуть у соцмережах.

Крім того, працівникам шахти пообіцяли, що підприємство зупиниться чи "надовго", або "дуже надовго".

Нагадаємо, вчора на Закарпатті зайнялася районна лікарня, евакуювали 200 осіб.

шахтарі пожежа шахта ДНР Донецька область
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