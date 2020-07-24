КПВВ "Новотроицкое" работает в штатном режиме - Госпогранслужба

Со стороны временно оккупированных территорий пропуск граждан осуществляется медленно

Со стороны временно оккупированных территорий пропуск граждан осуществляется медленно

Фото: из открытых источников

КПВВ "Новотроицкое" на админгранице между Украиной и оккупированным Донбассом работает в штатном режиме, ежедневно с 07:00 до 20:00. Сегодня на оккупированные территории пропустили уже 107 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По состоянию на 12:00 сегодня, через КПВВ "Новотроицкое" к ВОТУ направилось 107 человек и 5 транспортных средств, а к контролируемой территории Украины – 16 человек и 2 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Пограничники и правозащитники информируют граждан о возможных рисках непропуска представителями оккупационной власти.

Отмечается, что после возвращения на подконтрольные территории граждане обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию, регистрируясь в приложении "Дій вдома".

Ранее сообщалось, что на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе, начиная с 27 июля.