На Донетчине полиция обнаружила наркоплантацию площадью полтора гектара

Наркосодержащие растения уже скошены и сожжены

Наркосодержащие растения уже скошены и сожжены

Фото: Нацполиция

Вблизи села Русин Яр Константиновского района было обнаружено поле, незаконно высеянной конопли. Полицейские совместно с работниками пограничной службы насчитали 750 тысяч кустов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Донетчины.

Полицейские привлекли сельскохозяйственную технику для ликвидации наркосодержащих растений. Их скосили и сожгли на месте.

Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению владельца наркоплантации.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали группу мошенников, которые получали под видом сотрудников банковских учреждений доступ к банковским картам и снимали с них деньги.