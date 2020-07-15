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15 июля 2020, 13:52 3

На Донетчине полиция обнаружила наркоплантацию площадью полтора гектара

15 июля 2020, 13:52 3
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Наркосодержащие растения уже скошены и сожжены
Наркосодержащие растения уже скошены и сожжены
Фото: Нацполиция
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Вблизи села Русин Яр Константиновского района было обнаружено поле, незаконно высеянной конопли. Полицейские совместно с работниками пограничной службы насчитали 750 тысяч кустов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Донетчины.

Полицейские привлекли сельскохозяйственную технику для ликвидации наркосодержащих растений. Их скосили и сожгли на месте.

Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению владельца наркоплантации.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали группу мошенников, которые получали под видом сотрудников банковских учреждений доступ к банковским картам и снимали с них деньги.

Донецкая область правоохранители полиция наркотики преступление
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