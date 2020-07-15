На Донетчине полиция обнаружила наркоплантацию площадью полтора гектара
Вблизи села Русин Яр Константиновского района было обнаружено поле, незаконно высеянной конопли. Полицейские совместно с работниками пограничной службы насчитали 750 тысяч кустов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Донетчины.
Полицейские привлекли сельскохозяйственную технику для ликвидации наркосодержащих растений. Их скосили и сожгли на месте.
Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению владельца наркоплантации.
Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители задержали группу мошенников, которые получали под видом сотрудников банковских учреждений доступ к банковским картам и снимали с них деньги.