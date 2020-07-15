09:51  15 липня
В Україні різко виріс добовий показник інфікування коронавірусом
08:46  15 липня
В окупованому Криму скасували обсервацію для приїжджих
13:31  15 липня
Рада зняла з розгляду постанову про скорочення кількості районів
UA | RU
UA | RU
15 липня 2020, 13:52 5

На Донеччині поліція виявила наркоплантацію площею півтора гектара

15 липня 2020, 13:52 5
Читайте также на русском языке
Нарковмісні рослини вже скошені та спалені
Нарковмісні рослини вже скошені та спалені
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Поблизу села Русін Яр Костянтинівського району було виявлено поле незаконно висіяних конопель. Поліцейські спільно з працівниками прикордонної служби нарахували 750 тисяч кущів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Донеччини.

Поліцейські залучили сільськогосподарську техніку для ліквідації нарковмісних рослин. Їх скосили та спалили на місці.

Поліцейські проводять оперативні заходи щодо встановлення власника наркоплантації.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст.310 Кримінального кодексу України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель". Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що в Одесі правоохоронці затримали групу шахраїв, які отримували під виглядом співробітників банківських установ доступ до банківських картках і знімали з них гроші.

Донецька область правоохоронці поліція наркотики злочин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Смертельна ДТП на Київщині. При чому тут Димінський з пасинком Фірташа
Оксана Деркач – кандидатка в мери Полтави: граната Мамая в ОПЗЖ чи політична торпеда
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »