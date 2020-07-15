На Донеччині поліція виявила наркоплантацію площею півтора гектара

Нарковмісні рослини вже скошені та спалені

Нарковмісні рослини вже скошені та спалені

Фото: Нацполіція

Поблизу села Русін Яр Костянтинівського району було виявлено поле незаконно висіяних конопель. Поліцейські спільно з працівниками прикордонної служби нарахували 750 тисяч кущів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Донеччини.

Поліцейські залучили сільськогосподарську техніку для ліквідації нарковмісних рослин. Їх скосили та спалили на місці.

Поліцейські проводять оперативні заходи щодо встановлення власника наркоплантації.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст.310 Кримінального кодексу України "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель". Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що в Одесі правоохоронці затримали групу шахраїв, які отримували під виглядом співробітників банківських установ доступ до банківських картках і знімали з них гроші.