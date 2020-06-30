На Донбасі працює лише однин КПВВ через блокування бойовиків

Єдиним КПВВ, який працює - "Станиця Луганська"

Єдиним КПВВ, який працює - "Станиця Луганська"

Фото: з відкритих джерел

На Донбасі бойовики продовжують блокувати рух через пункти пропуску "Маріїнка" і "Новотроїцьке".

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, передає RegioNews.

З 11 червня бойовики блокують роботу КПВВ "Маріїнка", а з 28 червня КПВВ "Новотроїцьке". Пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

На КПВВ "Станиця Луганська" пропуск громадян у пішому порядку здійснюється щоденно на вихід на тимчасово окуповану територію з 7:00 до 18:00, вхід на контрольовану територію − з 7:00 до 20:00.

Також повідомляється, що пропускні операції в КПВВ "Майорське" і "Гнутове" на даний час не здійснюються.

Наголошується, що всі особи, які прибувають з тимчасово окупованої території, зобов'язані пройти двотижневу самоізоляцію, встановивши мобільний додаток "Дій вдома" або, за їх згодою, двотижневу обсервацію в лікувальних закладах, визначених органами місцевої влади.

Раніше повідомлялося, що окупаційні влади ДНР" знову закривають пункти пропуску на лінії розмежування. Заборона на перетин КПВВ починає діяти з 28 червня.