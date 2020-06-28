Боевики вновь закрывают пункты пропуска на Донбассе
Ограничение начнет действовать сегодня
Ограничение начнет действовать сегодня
Оккупационные "власти ДНР" снова закрывают пункты пропуска на линии разграничения. Запрет на пересечение КПВВ начинает действовать с 28 июня.
Как передает RegioNews, об этом говорится в указе "властей ДНР".
Так, "указ" приостанавливает действие пунктов указа "О введении режима повышенной готовности", касающихся "пропуска через границу" на территорию Украины и пропуска из Украины в "ДНР".
По словам местного "депутата", пункт пропуска будет закрыт до нормализации ситуации с пандемией в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области возобновили пропуск через КПВВ "Новотроицкое", чтобы выпускники школ могли поучаствовать в ВНО.
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