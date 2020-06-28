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28 июня 2020, 11:48

Боевики вновь закрывают пункты пропуска на Донбассе

28 июня 2020, 11:48
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Ограничение начнет действовать сегодня
Ограничение начнет действовать сегодня
Фото: из открытых источников
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Оккупационные "власти ДНР" снова закрывают пункты пропуска на линии разграничения. Запрет на пересечение КПВВ начинает действовать с 28 июня.

Как передает RegioNews, об этом говорится в указе "властей ДНР".

Так, "указ" приостанавливает действие пунктов указа "О введении режима повышенной готовности", касающихся "пропуска через границу" на территорию Украины и пропуска из Украины в "ДНР".

По словам местного "депутата", пункт пропуска будет закрыт до нормализации ситуации с пандемией в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области возобновили пропуск через КПВВ "Новотроицкое", чтобы выпускники школ могли поучаствовать в ВНО.

ОРДЛО Донбасс боевики КПВВ ДНР
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