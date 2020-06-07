Возведение ООС: четверо раненых и один травмирован за сутки
Вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции с минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.
На подступах к Опросного и Старогнатівки противник выпустил в сторону украинских оборонительных укреплений более тридцати мин калибра 120 мм
Возле Богдановки враг задействовал противотанковые ракетные комплексы, а рядом с Мар'їнкою, Павлополем и Авдіївкою – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вечером агрессор применил минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы по нашим опорных пунктах неподалеку Гнутового.
По украинским позициям вблизи Орехового и трижды возле Луганского вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Защитников Южного агрессор дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
в Результате обстрелов четыре военнослужащие получили ранения, а один – боевое травмирования.
По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.
От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстреляли из крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты неподалеку Луганского.
За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.
Сведения по состоянию на 07:00 07 июня 2020 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення прошедшие сутки вооруженные формирования...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Субота, 6 июня 2020 г.
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