Возведение ООС: четверо раненых и один травмирован за сутки

Боевики совершили 13 обстрелов наших позиций за последние сутки

Боевики совершили 13 обстрелов наших позиций за последние сутки

Вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции с минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

На подступах к Опросного и Старогнатівки противник выпустил в сторону украинских оборонительных укреплений более тридцати мин калибра 120 мм

Возле Богдановки враг задействовал противотанковые ракетные комплексы, а рядом с Мар'їнкою, Павлополем и Авдіївкою – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вечером агрессор применил минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы по нашим опорных пунктах неподалеку Гнутового.

По украинским позициям вблизи Орехового и трижды возле Луганского вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Южного агрессор дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

в Результате обстрелов четыре военнослужащие получили ранения, а один – боевое травмирования.

По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстреляли из крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты неподалеку Луганского.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

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