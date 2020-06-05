Нардеп Васылив обнародовал записи обсуждения откатов в Тернопольской службе автодорог
Народный депутат, член транспортного комитета Верховной Рады Игорь Васылив обнародовал записи, на которых люди с голосами главы Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Игоря Раинчука и его советника Олега Виничука обсуждают коррупционные схемы при строительстве дорог в области.
Аудиозаписи Васылив опубликовал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Сегодня утром на мой адрес пришло сообщение со ссылкой на несколько видео, которые залиты на файлообменник. На одном из них голос, похожий на голос и.о. председателя Служба автомобильных дорог в Тернопольской области, обсуждает со своим советником на общественных началах размер отката! Более того, голос "советника" уверяет, что подрядчикам это "доведут", а "с нардепами работаем мы ...", - описал он содержимое записей.
Записи также обнародованы на телеграмм-канале. Cудя по записям, "советник" предлагает отдать 1% "главе службы", а 1,5% оставить в качестве "воздуха", на случай, "если будут какие-то проблемы". "Хорошо будет ребятам, будет нормальный конструктивный разговор", - отмечает "советник" о будущем общении с подрядчиками.
Так вот, чуваки с голосами, похожими на голоса откровенных хабарюг, я предлагаю вам пойти и сегодня же написать явку с повинной и это, возможно, будет учтено, а с нардепами, которые подпишут по этому поводу коллективное заявление в правоохранительные органы, поработаю уже я", - написал нардеп.
Сьогодні вранці на мою адресу надійшло повідомлення з посиланням на кілька відео, які залиті на файлообмінник. На одному із них голос, схожий на голос т.в.о. голови Служба автомобільних доріг у Тернопільській області, обговорює зі своїм радником на громадських засадах розмір відкату! Ба більше, голос "радника" запевняє, що підрядникам це "доведуть", а "з нардепами працюємо ми..." Так от, чуваки з голосами, схожими на голоси відвертих хабарюг, я пропоную вам піти і сьогодні ж написати явку з повинною і це, можливо, буде враховано, а з нардепами, які підпишуть з цього приводу колективну заяву до правоохоронних органів, попрацюю вже я. Поки що публікую лише перше відео, є ще три. Також одне з цих відео з’явилось тутhttps://t.me/withoutunderwear/336Опубліковано Ігором Василевим Пʼятниця, 5 червня 2020 р.
Также нардеп сообщил, что это только первая опубликованная запись из четырех, которые есть в его распоряжении.
Напомним, на днях стало известно о том, что на складах Госрезерва в Тернопольской области аудит обнаружил недостачу зерна на сумму 800 млн грн. По этому факту открыли уголовное дело.
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