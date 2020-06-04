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Сутки в ООС: боевики четыре раза нарушили "тишину", потерь нет
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04 июня 2020, 08:21 6

Сутки в ООС: боевики четыре раза нарушили "тишину", потерь нет

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04 июня 2020, 08:21 6
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Разведка сообщает об одном раненом у боевиков
Фото: Facebook
Разведка сообщает об одном раненом у боевиков

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов, со стороны украинских военных никто не пострадал.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Огонь по позициям украинских защитников велся из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы велись вблизи Павлополя, Широкино и Богдановки.

Украинские защитники для пресечения вражеской активности в ответ решительно использовали дежурные огневые средства. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в штабе ООС.

Как сообщает разведка, за сутки украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

С начала текущих суток боевики активности на Донбассе не проявляли.

Напомним, сутками ранее оккупационные войска устроили 9 обстрелов, один украинский защитник получил ранение.


ООС боевики Донбасс война ранение
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