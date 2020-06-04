Сутки в ООС: боевики четыре раза нарушили "тишину", потерь нет
За минувшие сутки вооруженные формирования РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов, со стороны украинских военных никто не пострадал.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Огонь по позициям украинских защитников велся из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы велись вблизи Павлополя, Широкино и Богдановки.
Украинские защитники для пресечения вражеской активности в ответ решительно использовали дежурные огневые средства. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в штабе ООС.
Как сообщает разведка, за сутки украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.
С начала текущих суток боевики активности на Донбассе не проявляли.
Напомним, сутками ранее оккупационные войска устроили 9 обстрелов, один украинский защитник получил ранение.
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