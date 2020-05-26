У штабі ООС повідомили про новий випадок захворювання коронавірусом серед військових

Поліцейський виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області

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Поліцейський виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області

У поліцейського зі складу Об'єднаних сил підтверджено випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

Про це повідомило командування Операції Об'єднаних сил в Facebook, передає RegioNews.

Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області.

Хворий зараз знаходиться в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, стан його здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Усі, хто контактував з ним протягом останнього часу, ізольовані, а в службових приміщеннях проведена дезінфекція. Також контактні особи пройшли медичний огляд і тестування на Covid-19.

Командування Об'єднаних сил приймає всі необхідні заходи щодо недопущення розповсюдження коронавирусной інфекції у військових колективах.

Нагадаємо, в Україні зафіксували 21 584 випадків COVID-19, за минулу добу заразилися ще 339 осіб, 21 хворий помер, 341 пацієнт видужав.

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