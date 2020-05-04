В Одесской области прокурор обещал за пять тысяч долларов "отмазать" обвиняемого в похищении человека

СБУ задержала прокурора во время получения первой части взятки

Фото: СБУ

СБУ задержала прокурора во время получения первой части взятки

В Одесской области прокурор Раздельнянской местной прокуратуры требовал пять тысяч долларов за закрытие уголовного производства за похищение человека. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Прокурор обещал закрыть уголовное производство и не привлекать мужчину к уголовной ответственности.

Правоохранители задержали прокурора в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения первой части взятки в размере 4 тысячи долларов США.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов получения взяток прокурором и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к вымогательству денег.