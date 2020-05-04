В Одесской области прокурор обещал за пять тысяч долларов "отмазать" обвиняемого в похищении человека
СБУ задержала прокурора во время получения первой части взятки
СБУ задержала прокурора во время получения первой части взятки
В Одесской области прокурор Раздельнянской местной прокуратуры требовал пять тысяч долларов за закрытие уголовного производства за похищение человека. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Прокурор обещал закрыть уголовное производство и не привлекать мужчину к уголовной ответственности.
Правоохранители задержали прокурора в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения первой части взятки в размере 4 тысячи долларов США.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов получения взяток прокурором и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к вымогательству денег.
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 мая 2020, 21:58В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
28 апреля 2020, 15:07На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
28 апреля 2020, 15:36Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
- 21:58 04 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 21:57 04 мая Карантин в Украине может продлиться до сентября - представитель правительства
- 21:01 04 мая НАБУ возбудило уголовное дело против Венедиктовой
- 20:49 04 мая С 5 мая в Киеве разрешили продажу еды и напитков в МАФах
- 20:22 04 мая Нацбанк ожидает сложные времена для экономики во втором квартале года
- 19:27 04 мая Суд заочно арестовал Януковича по еще одному делу
- 21:58 04 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 15:07 28 апреля Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
- 15:36 28 апреля На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
Все блоги »
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Ровенская область: Порошенко сделал ставку на журналиста
03 мая 2020, 15:00
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19