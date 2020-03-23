В Краматорске начали дезинфицировать подъезды

23 марта начата санитарная обработка многоквартирных домов в Краматорске

Фото: Краматорский городской совет

23 марта начата санитарная обработка многоквартирных домов в Краматорске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.

Работы выполняет управляющая компания "Ладис". Для обработки применяют специальный дезинфицирующий раствор.

В целом в Краматорске планируют обработать все подъезды - их немногим более 2000. Речь идет о дезинфекции домофонов, кнопок лифтов и их пультов управления, а также перил и ручек входной группы.

Напомним, в Донецкой области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19. В мире количество инфицированных новым коронавирусом достигло 339 тысяч 259 человек.