У Краматорську почали дезінфікувати під’їзди
23 березня розпочато санітарну обробку багатоквартирних будинків у Краматорську
23 березня розпочато санітарну обробку багатоквартирних будинків у Краматорську
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Краматорської міської ради.
Роботи виконує керуюча компанія "Ладіс". Для обробки застосовують спеціальний дезінфікуючий розчин.
Взагалі у Краматорську планують обробити всі під’їзди – їх трохи більш ніж 2000. Мова йде про дезінфекцію домофонів, кнопок ліфтів та їх пультів управління, а також перил та ручок вхідної групи.
Нагадаємо, в Донецькій області зафіксовано один випадок захворювання коронавірусом.
Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. У світі кількість інфікованих новим коронавірусом досягла 339 тисяч 259 осіб.
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