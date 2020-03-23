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23 березня 2020, 14:45 7

У Краматорську почали дезінфікувати під’їзди

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23 березня 2020, 14:45 7
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23 березня розпочато санітарну обробку багатоквартирних будинків у Краматорську
Фото: Краматорська міська рада
23 березня розпочато санітарну обробку багатоквартирних будинків у Краматорську

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Краматорської міської ради.

Роботи виконує керуюча компанія "Ладіс". Для обробки застосовують спеціальний дезінфікуючий розчин.

Взагалі у Краматорську планують обробити всі під’їзди – їх трохи більш ніж 2000. Мова йде про дезінфекцію домофонів, кнопок ліфтів та їх пультів управління, а також перил та ручок вхідної групи.

Нагадаємо, в Донецькій області зафіксовано один випадок захворювання коронавірусом.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. У світі кількість інфікованих новим коронавірусом досягла 339 тисяч 259 осіб.


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