У Краматорську почали дезінфікувати під’їзди

23 березня розпочато санітарну обробку багатоквартирних будинків у Краматорську

Фото: Краматорська міська рада

23 березня розпочато санітарну обробку багатоквартирних будинків у Краматорську

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Краматорської міської ради.

Роботи виконує керуюча компанія "Ладіс". Для обробки застосовують спеціальний дезінфікуючий розчин.

Взагалі у Краматорську планують обробити всі під’їзди – їх трохи більш ніж 2000. Мова йде про дезінфекцію домофонів, кнопок ліфтів та їх пультів управління, а також перил та ручок вхідної групи.

Нагадаємо, в Донецькій області зафіксовано один випадок захворювання коронавірусом.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. У світі кількість інфікованих новим коронавірусом досягла 339 тисяч 259 осіб.