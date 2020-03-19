В Сумах начали шить медицинские маски
Дефицитные средства защиты - медицинские маски - начали изготавливать в Сумах на одном из предприятий, которое ранее занималось пошивом одежды
Дефицитные средства защиты - медицинские маски - начали изготавливать в Сумах на одном из предприятий, которое ранее занималось пошивом одежды
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ТСН.
На изготовление средств защиты перепрофилировали предприятие, которое шило спецодежду для работников газовых компаний.
Ежедневно выпускают по 7 тысяч единиц и раздают их бесплатно.
Как ранее писали RegioNews, в Виннице уволили с работы медика, который, пользуясь паникой из-за распространения опасного коронавируса, продавал медицинские маски по завышенной цене.
В Виннице врач спекулировал марлевивими повязками
19 марта 2020, 13:18Китай предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь, - Шмыгаль
19 марта 2020, 11:50
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
19 марта 2020, 11:24Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
- 15:44 19 марта 11 жителей Днепропетровской области проверяют на коронавирус
- 15:37 19 марта Сумскую судью отстранили за неэтичное поведение: подробности
- 15:31 19 марта В Житомирской области проверяют на коронавирус еще четырех человек
- 15:25 19 марта Коронавирус: безработными могут стать до 25 миллионов человек – МОТ
- 15:23 19 марта Сети супермаркетов сократили время работы
- 15:10 19 марта Коронавирус: Луганская ОГА выделила два миллиона на экспресс-тесты и защитные костюмы
- 11:24 19 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 10:00 18 марта Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
- 14:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
Все блоги »
"Слуги" против ОПЗЖ или зачем Вадиму Рабиновичу Одесса?
19 марта 2020, 12:40
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации