В Сумах начали шить медицинские маски

Дефицитные средства защиты - медицинские маски - начали изготавливать в Сумах на одном из предприятий, которое ранее занималось пошивом одежды

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Дефицитные средства защиты - медицинские маски - начали изготавливать в Сумах на одном из предприятий, которое ранее занималось пошивом одежды

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на ТСН.

На изготовление средств защиты перепрофилировали предприятие, которое шило спецодежду для работников газовых компаний.

Ежедневно выпускают по 7 тысяч единиц и раздают их бесплатно.

Как ранее писали RegioNews, в Виннице уволили с работы медика, который, пользуясь паникой из-за распространения опасного коронавируса, продавал медицинские маски по завышенной цене.