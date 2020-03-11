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11 марта 2020, 11:12 3

В Запорожской области пограничник за взятку "закрывал глаза" на незаконный вылов рыбы

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11 марта 2020, 11:12 3
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На Запорожье разоблачили на взятке в 10 тысяч гривен майора пограничной службы
На Запорожье разоблачили на взятке в 10 тысяч гривен майора пограничной службы

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура Запорожской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом).

Так, сотрудники СБУ области разоблачили начальника оперативно-розыскного отдела Азово-Черноморского регионального Управления Государственной пограничной службы Украины на получении взятки с физических лиц и предпринимателей, которые занимаются незаконным рыбным промыслом в акватории Азовского моря.

За ежемесячные 5 - 10 тысяч гривен пограничник "закрывал глаза" на незаконную деятельность браконьеров. За отдельную плату майор сообщал злоумышленникам об осуществлении правоохранительными и контролирующими органами проверок.

Взяточника задержали в центре Бердянска во время получения очередной "дани" в размере десяти тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.


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