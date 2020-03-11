Обострение на Донбассе: трое военных ОС погибли, девять ранены

Во вторник, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Фото: flickr/ministryofdefenceua

Во вторник, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Также отмечена работа снайперской пары, сообщили RegioNews в штабе Операции объединенных сил. В частности, 8 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: три раза рядом с населенным пунктом Пески, недалеко Новоселовки Второй, рядом с Авдеевкой, вблизи Васильевки, в районе населенного пункта Павлополь, неподалеку Широкино. Также 9 обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно: два раза вблизи Орехово, недалеко от населенного пункта Хутор Вольный, в районе Новоалександровки, рядом с Луганским, неподалеку Мироновского, возле Новолуганского и Железного, в районе Новгородского. Как отмечается, на все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ. Также 10 марта противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Подразделения ОС огонь не открывали, соблюдая режим тишины. Кроме того, 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений ОС вблизи н.п. Пески. "В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевое травмирование", - говорится в сообщении. С началом нынешних суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

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