В Луганской области обстрелом боевиков поврежден гараж и автомобиль мирных жителей

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса

Фото: ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, 10 марта российские оккупанты из гранатометов обстреляли гараж в Золотом 4 на ул. Вторая Вольная, дом 53. Повреждена крыша гаража, кроме того, обломками от гранаты разбито стекло автомобиля. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

"Вероятно, повреждения получены в результате попадания вражеского боеприпаса ВОГ-25 во время обстрелов позиций украинских защитников со стороны оккупированного населенного пункта Золотое 5", - отметили в ООС.