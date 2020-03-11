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11 марта 2020, 18:15 3

В Луганской области обстрелом боевиков поврежден гараж и автомобиль мирных жителей

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11 марта 2020, 18:15 3
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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса
Фото: ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, 10 марта российские оккупанты из гранатометов обстреляли гараж в Золотом 4 на ул. Вторая Вольная, дом 53. Повреждена крыша гаража, кроме того, обломками от гранаты разбито стекло автомобиля. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

"Вероятно, повреждения получены в результате попадания вражеского боеприпаса ВОГ-25 во время обстрелов позиций украинских защитников со стороны оккупированного населенного пункта Золотое 5", - отметили в ООС.


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