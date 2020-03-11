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11 марта 2020, 11:52 13

Боевики обстреляли жилой район Марьинки, школьников эвакуировали в бомбоубежище

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11 марта 2020, 11:52 13
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Представители вооруженных формирований Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах Марьинки Донецкой области
Фото: pixabay.com
Представители вооруженных формирований Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах Марьинки Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как выяснили офицеры одной из групп гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил, в районе обстрела также находилась школа. В опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, оставшиеся в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал детей в бомбоубежище этой же школы.

По завершении обстрела работники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам.

Погибших и раненых нет.

Напомним, 10 марта в результате обстрелов на Донбассе трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения.


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