По факту обстрела автомобиля военных медиков на Донбассе начато расследование
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
В ходе досудебного расследования установлено, что 9 марта, около 12:50, в районе села Гнутово Донецкой области боевики с беспилотного летательного аппарата сбросили две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс". Машина имела знаки различия, а именно изображение красного креста на крыше. В результате вражеской атаки автомобиль получил повреждения.
В прокуратуре считают, что такие действия являются грубым нарушением положений Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949 и Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I).
По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы.
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