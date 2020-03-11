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11 марта 2020, 10:35 7

По факту обстрела автомобиля военных медиков на Донбассе начато расследование

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11 марта 2020, 10:35 7
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В Донецкой области начато расследование по факту обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ санитарного автомобиля Вооруженных Сил Украины
Фото: ООС
В Донецкой области начато расследование по факту обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ санитарного автомобиля Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 9 марта, около 12:50, в районе села Гнутово Донецкой области боевики с беспилотного летательного аппарата сбросили две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс". Машина имела знаки различия, а именно изображение красного креста на крыше. В результате вражеской атаки автомобиль получил повреждения.

В прокуратуре считают, что такие действия являются грубым нарушением положений Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949 и Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I).

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы.


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