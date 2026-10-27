На Днепропетровщине будут судить мужчину, избившего мать до смерти

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В Каменском районе Днепропетровской области будут судить 43-летнего мужчину, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений матери, повлекших ее смерть

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

Правоохранители установили, что трагедия произошла по месту жительства матери и сына. Во время ссоры мужчина избил женщину. От полученных травм она скончалась.

В ходе досудебного расследования следователи выяснили обстоятельства происшествия, провели судебно-медицинскую экспертизу и собрали доказательства причастности мужчины к преступлению.

Досудебное расследование было завершено, обвинительный акт был направлен в суд.

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Его вину должен установить суд.

Напомним, столичные правоохранители задержали нападающего , забившего до смерти охранника спортивной базы на Трухановом острове. Нападающий металлической трубой несколько раз ударил мужчину по голове и продолжил избивать даже когда тот упал на землю.