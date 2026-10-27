09:58  27 октября
В высокогорье Карпат выпал снег: засыпало Поп Иван и Драгобрат
09:40  27 октября
Кличко показал Южный мост в Киеве после ракетного удара РФ
12:39  27 октября
Нардеп Лариса Билозир развелась после 21 года брака
UA | RU
UA | RU
27 октября 2026, 15:46

На Днепропетровщине будут судить мужчину, избившего мать до смерти

27 октября 2026, 15:46
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Каменском районе Днепропетровской области будут судить 43-летнего мужчину, обвиняемого в причинении тяжких телесных повреждений матери, повлекших ее смерть

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

Правоохранители установили, что трагедия произошла по месту жительства матери и сына. Во время ссоры мужчина избил женщину. От полученных травм она скончалась.

В ходе досудебного расследования следователи выяснили обстоятельства происшествия, провели судебно-медицинскую экспертизу и собрали доказательства причастности мужчины к преступлению.

Досудебное расследование было завершено, обвинительный акт был направлен в суд.

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Его вину должен установить суд.

Напомним, столичные правоохранители задержали нападающего , забившего до смерти охранника спортивной базы на Трухановом острове. Нападающий металлической трубой несколько раз ударил мужчину по голове и продолжил избивать даже когда тот упал на землю.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Днепропетровская область Избиение мать
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Оккупанты пытаются "прорваться": пограничники показали, как уничтожают штурмы врага
27 октября 2026, 17:35
Работала секретарем псевдоизбирательной комиссии: жители Херсона объявили подозрение
27 октября 2026, 17:32
В Ровно легковушка столкнулась с маршруткой: четверо травмированых
27 октября 2026, 17:16
Бросил гранату в группу людей в Херсоне: мужчину приговорили к 15 годам заключения
27 октября 2026, 16:57
Ножом в шею: в Киевской области женщина убила своего сожителя
27 октября 2026, 16:55
В Киевской области задержали троих фигурантов коррупционных дел: изъяли более 21 тысячи долларов
27 октября 2026, 16:45
Кабмин выделил Харьковщине более 102 млн грн на укрепление обороноспособности
27 октября 2026, 16:22
Главарю "Востока" объявили подозрение за пытки гражданского в Мариуполе
27 октября 2026, 15:59
Убытки на 3,9 млн грн из-за сжигания шин: в Киеве сообщили о подозрении директору
27 октября 2026, 15:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Виталий Шабунин
Все блоги »