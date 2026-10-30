РФ ударила по Украине баллистикой, ракетами Х-59/69 и более 113 БпЛА
В ночь на 30 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 113 ударными БПЛА разного типа
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Основные направления удара – Киевская, Полтавская и Днепропетровщина.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили 99 вражеских целей:
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 96 российских беспилотников.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, в ночь на 30 октября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один человек.