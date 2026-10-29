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29 октября 2026, 15:40

РФ ударила тремя КАБами по Изюму в Харьковской области: 10 раненых

29 октября 2026, 15:40
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Фото: ГВА
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В четверг, 29 октября, около 14:00 российские войска нанесли удар тремя авиабомбами по Изюму Харьковской области

Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и Изюмская ОВА, передает RegioNews.

В результате удара частично разрушено пятиэтажное здание – разрушения охватывают этажи с первого по пятый. Также пострадали хозяйственные постройки и более 20 частных домов.

Пострадали получили 10 человек, семеро из них госпитализированы с взрывными ранениями. Всем оказывают необходимую медпомощь.

Под завалами могут оставаться люди. На месте продолжается поисково-спасательная операция, работают экстренные службы.

Напомним, днем 29 октября российские войска нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Пострадали шесть мужчин.

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