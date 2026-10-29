Фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате российского удара по центру Чернигова возросло до 23 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Среди пострадавших – четверо детей, младшему из них – 10 месяцев.

В результате удара погибли две девочки в возрасте 15 лет.

Спасатели ликвидировали возникшие после атаки пожары.

Психологи ГСЧС оказали помощь 17 людям.

Напомним, Напомним, вражеские войска среди дня 29 октября ударили по Чернигову "Бандеролью". Ранее сообщалось о 15 пострадавших и двух погибших.