Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В октябре 2026 года потери личного состава российских оккупационных войск достигли самого высокого показателя с начала полномасштабного вторжения

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает RegioNews.

По состоянию на 29 октября 2026 г. потери противника в живой силе за текущий месяц составляют 49 040 человек.

Таким образом, октябрь стал месяцем с самыми большими потерями русских войск за весь период полномасштабной войны. При этом до завершения месяца остается еще трое суток.

Предыдущий рекорд зафиксировали в декабре 2024 – тогда потери российской армии составляли 48 670 военных.

По данным Сил обороны, среднесуточные потери противника в октябре составляют около 1750 человек.

Также сообщается о росте ежемесячных потерь российской армии:

в феврале 2026 года – 26 090 человек;

в сентябре 2026 года – 46 230 человек;

в октябре (на 29 число) – 49 040 человек.

В силах обороны отмечают, что темпы потерь российской армии превышают возможности противника пополнять свои подразделения. И подчеркнули, что украинские военные продолжают наносить урон оккупационным войскам, отражая российскую вооруженную агрессию.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1590 захватчиков, один танк, три бронемашины, 21 артсистему, а также 264 единицы автомобильной техники врага.