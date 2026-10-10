В Запорожье выросло количество жертв российской атаки: 17 погибших

Фото: ГСЧС Запорожье

До 17 выросло количество погибших в результате российского удара по Запорожью

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Еще 18 человек пострадали, в том числе трое детей.

Как рассказал и.о. начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, чуть раньше спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома женщину.

По его словам, она жива, ее доставили в больницу.

Поисково-спасательная операция продолжается. Информация обновляется.

Напомним, в субботу, 10 октября, в 04:48 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью. Было известно о 15 погибших , среди них трое детей. В результате ударов повреждено по меньшей мере 26 жилых домов.

В Запорожье воскресенье, 11 октября, объявили днем траура по людям, погибшим в результате российского авиаудара.