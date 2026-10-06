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06 октября 2026, 14:50

Наркотиков на полмиллиона: в Днепре разоблачили "бизнесмена"

06 октября 2026, 14:50
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Фото: Национальная полиция
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В Днепре будут судить мужчину, занимавшегося "бизнесом" на наркотиках. Он хранил и продавал запрещенные вещества

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина отправил по почтомату в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра посылку, в которой был слеп-пакеты с особо опасным психотропным веществом PVP. Во время обысков у него обнаружили 0,6 килограмма вещества. По ценам "черного рынка" это более 400 тысяч гривен.

"Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, хранение, пересылка и сбыт особо опасных психотропных веществ. Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.

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