Наркотиків на півмільйона: у Дніпрі викрили "бізнесмена"

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У Дніпрі будуть судити чоловіка, який займався "бізнесом" на наркотиках. Він зберігав та продавав заборонені речовини

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік відправив через поштомат в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра посилку, в якій був сліп-пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP. Під час обшуків у нього знайшли 0,6 кілограма речовини. За цінами "чорного ринку", це понад 400 тисяч гривень.

"Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, пересилання та збут особливо небезпечних психотропних речовин. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті", - кажуть у поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.