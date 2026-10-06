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06 октября 2026, 09:29

В Краматорске дроны атаковали скорые и жилой дом: есть погибшая и четверо раненых

06 октября 2026, 09:29
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Фото: Донецкая областная прокуратура
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Вечером 5 октября российские войска атаковали Краматорск Донецкой области FPV-дронами. В результате ударов погибла 49-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

В период с 22:00 до 22:25 российские военные направили два FPV-дрона по автомобилям скорой медицинской помощи, припаркованным на одной из улиц города.

Трое работников медицинского учреждения пострадали, когда пытались спасти автомобили после первого попадания. У них диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения туловища и конечностей, ожоги и контузии. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В результате атаки повреждены три автомобиля скорой помощи.

Еще один удар произошел около 22:10 – российский дрон попал в многоквартирный дом. Погибла 49-летняя женщина. Еще одна жительница дома, 68 лет, получила перелом стопы, осколочные ранения туловища и конечностей и контузию.

По фактам атак Краматорские правоохранители начали досудебные расследования по уголовным производствам по фактам военных преступлений по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 6 октября РФ атаковала Украину 137 ударными БПЛА типа Shahed (49 из них – реактивные), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

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